Applaus für einen der - noch einmal - hoch hinaus will. Der Deutsche Astronaut Alexander Gerst hat am Dienstag in Köln Auskunft über seine bevorstehende Mission "Horizons" gegeben, die ihn schon zum zweiten Mal zur internationalen Raumstation ISS führen wird. "Aber wir wollten jetzt bei der neuen Mission auch so ein bisschen den Akzent darauf setzen, dass wir hinter den Horizont schauen, nach außen raus. Nicht nur zurück zur Erde schauen, sondern auch schauen, was ist denn da um uns herum noch, weil, das ist sehr wichtig für uns. Wir Menschen sind im Prinzip ein Inselvolk. Wir leben auf dem kleinen blauen Planeten im großen schwarzen Universum aus dem auch Gefahren auf uns einwirken und dass wir verstehen müssen, das sind wir den nachfolgenden Generationen schuldig." Er freue sich auf die neue Mission, so Gerst, einiges sei ihm ja nun schon vertraut. "Aber eigentlich bin ich relativ entspannt und zwar deshalb, weil es für mich jetzt zum zweiten Flug sehr viel einfacher ist. Ich weiß schon, was wichtig ist und was nicht. Ich weiß, dass ich's im Prinzip kann, also, das musste ich mich ja vorher, vor meinem ersten Flug fragen: 'Ist das überhaupt nicht vielleicht eine Nummer zu groß für mich? Schaffe ich das überhaupt? Kann ich das?' Und beim zweiten Mal, wenn man das weiß, wenn man das abhaken kann, das ist eine große Erleichterung." Das Training in Housten im US-Bundesstaat Texas ist abgeschlossen. Diese Testläufe im Wasser dürften Gerst auch auf seine Position als Chef vorbereitet haben. Denn während der zweiten Hälfte der Horizons-Mission wird der Deutsche Kommandant der ISS sein. Im Gespräch verrät er, was er sich für diese Zeit vorgenommen hat. "Ja, selbstverständlich. Auf der Raumstation ist es wichtig, dass man ein netter Chef ist. Ich denk', man versteht das auch ganz gut, wenn man zusammen für sechs Monate in den Weltraum fliegt als Mannschaft, als Mannschaft von Freunden, dann ist es wichtig, dass man nicht nur einfach der Chef ist, sondern dass man ein gutes Crewmitglied selbst ist und man einfach auch schaut, dass er der Crew gut geht." Gerst war 2014 im Rahmen der Mission Blue Dot auf der ISS. Dot. Am 6. Juni soll Gerst vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan starten und dann sechs Monate auf der ISS bleiben. An Bord der Sojus-Rakete werden auch die US-Astronautin Serena Aunon-Chancellor und der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew sein.