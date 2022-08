Sehen Sie im Video: Schockierende Aufnahmen – Mädchen führt Alligator auf Wasserspielplatz spazieren.





















Mit einem Alligator an ihrer Seite spaziert sie seelenruhig durch das Wasserspiel.

Bei der Hitze bestimmt eine willkommene Abkühlung für das Reptil.

Scheinbar erschöpft und erleichtert lässt es sich nach einigen Schritten auf den Boden fallen.

Wally, so der Name des Alligators ist eine kleine Berühmtheit.

Auf Facebook und Twitter folgen ihm fast 80 tausend Fans. Gerade steht er sogar zur Wahl als "America's favorite Pet", also Amerikas Lieblingshaustier.

Den Trubel ist Wally wohl gewohnt. Laut der Besitzer ist er ein "zugelassenes emotionales Hilfstier" und lässt sich für Events buchen.

