Dass das M-Wort rassistisch ist, ist inzwischen weiträumig bekannt. Dennoch gibt es noch immer viele Namen, in denen das M-Wort vorkommt, etwa in Straßennamen oder Apotheken. Wenn es nach dem Kölner Studenten Jamal Coulibaly geht, sollte es damit bald vorbei sein.

Der Schokoladenhersteller Sarotti trug ihn lange im Logo, in Berlin Mitte ist eine ganze Straße danach benannt: Das M-Wort ist in Deutschland nach wie vor allgegenwärtig, obwohl seine rassistische Bedeutung offen bekannt ist. Auch viele Apotheken haben sich nach dem M-Wort benannt. Ein Kölner Student fordert nun, diese Apotheken umzubenennen.

Das M-Wort wurde ursprünglich als Bezeichnung für Schwarze Menschen aus dem Griechischen und Lateinischen übernommen. Das griechische Wort "mauros" bzw. das lateinische Wort "maurus" bedeuten jeweils "schwarz". Die deutsche Bedeutung hat sich durch die Kolonialzeit allerdings geändert, sodass der Begriff von Schwarzen Menschen als beleidigend und herabwürdigend empfunden wird.

Rassismus steckt auch im M-Wort

Gegenüber der RTL-Sendung "Punkt 12" sagt Coulibaly: "Im deutschsprachigen Raum dient das M-Wort seit Jahrhunderten als Bezeichnung für Schwarze, die in der Kolonialzeit durch Weiße verschleppt und versklavt wurden. Wenn man wie ich als Schwarzer tagtäglich an so einer Apotheke vorbeiläuft, das tut schon weh."

Einige Apotheken hätten in den letzten Monaten und Jahren bereits ihren Namen geändert. Dem 24-Jährigen geht das allerdings noch nicht weit genug. Er fordert jetzt, dass noch in diesem Jahr alle Apotheken das M-Wort aus ihrem Namen streichen. Laut Coulibaly gibt es in Deutschland noch in "nahezu jeder größeren Stadt eine Mohren-Apotheke." Viele Menschen wüssten schlichtweg nicht, dass das M-Wort genauso rassistisch und beleidigend ist wie das N-Wort, so Coulibaly.

Um ein Verbot gehe es ihm allerdings nicht, wie er auf Instagram klarstellt: "Meine Absicht ist nicht, Leuten den Mund zu verbieten, sondern ein Umdenken anzuregen und zu sensibilisieren."

