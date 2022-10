Sehen Sie im Video: Unglaublicher Angriff am Abgrund – Bär fällt Bergsteiger an und stürzt in die Tiefe.





















Eine atemberaubende Szene, wie aus einem sehr spannenden Film:





Dieser Mann befindet sich auf einer Klettertour auf dem japanischen Berg Futago, als ihm plötzlich ein Bär begegnet.





Der Kletterer beginnt sofort sich zu verteidigen. Er schreit, tritt und schlägt den Bären.





Dieser zieht sich leicht zurück – doch er stürzt er sich wieder und wieder auf den Mann.





Während er mit dem Schwarzbären kämpft, klammert er sich an einen Felsvorsprung fest.





Nach etwa 30 Sekunden verschwindet das wilde Tier mit seinen Jungen im Gestrüpp.





Der Kletterer sieht sich noch um, ob das Tier wiederkommt.





Glück im Unglück: Der Bär kehrt nicht zurück.





Die Szene ereignet sich Anfang Oktober 2022 – jetzt geht das Video bei Youtube viral.





Mittlerweile hat der Clip mehr als eine Millionen Aufrufe.





Unter dem Video wird von dem unglaublichen Ereignis berichtet.





„Ich wurde von dem Bären von hinten angegriffen. Statt der Angst nachzugeben, wechselte ich zu dem Gefühl, dass ich keine andere Wahl habe, als mich zu stellen.“





Viele User können nicht glauben, was sie in dem Video sehen und fiebern mit.





„Er kann froh sein, dass er die erste Attacke pariert hat.“





„Wow. Das war heftig und da war ein zweiter Bär, der gewartet hat. Glückwunsch zu dem Kampf mit ihm und dass du es da weggeschafft hast.“





„Das ist das heftigste Video, was ich je gesehen habe. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast, dich zu verteidigen. Super!“





Rückblickend vermutet der Kletterer, dass ihn der Bär angegriffen habe, um seine Junge zu schützen.





„Ich bin ins Bärenterritorium eingedrungen. Da sie mich angegriffen haben, habe ich mich mit Selbstverteidigung verteidigt.“





Da kam dem Mann auf jeden Fall zugute, dass er schon als Kind Karate gelernt hat.









