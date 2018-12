Amerika nimmt Abschied von Bush - Merkel bei Trauerfeier

Washington - Mit einer berührenden Trauerfeier haben die Familie von Ex-Präsident George H. W. Bush und zahlreiche Würdenträger dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen. George W. Bush nannte seinen Vater «den besten Vater, den ein Sohn oder eine Tochter haben könnte». An der Zeremonie in der Nationalen Kathedrale in Washington nahmen neben US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania auch alle noch lebenden Ex-Präsidenten der USA sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. George H. W. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben.