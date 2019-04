Am Sonntag wurde in der Frankfurter Innenstadt eine Weltkriegsbombe mitten im Main gesprengt. Eine gewaltige Wasserfontäne stieg in die Luft. Am Morgen waren etwa 600 Anwohner von der Polizei dazu aufgefordert worden, ihre nahe liegenden Wohnungen und Häuser zu verlassen. (Polizei) "Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe ist es zu Ihrer Sicherheit erforderlich, dass Sie jetzt ihre Wohnungen verlassen." Aber zahlreiche Zeugen sahen und hörten, wie die Bombe detonierte. "Diese riesen Explosion und Wasserfontäne. Das war schon wirklich beeindruckend und toll, dass das wirklich gut geklappt hat." "Ja, in jedem Fall, wir sind ja von dort am Römer gekommen und dort war schon alles abgesperrt. Da haben wir uns gefragt, was ist los? Ja, war zu spät zum Schauen aber ein ordentlicher Knall war es doch." Bei der Bombe handelte es sich um eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die kürzlich beim Übungstauchen der Feuerwehr in etwa 6 Metern Wassertiefe entdeckt worden war.