Schwer bewaffnete Täter haben am Mittag in Halle in Sachsen-Anhalt zwei Menschen auf offener Straße erschossen. Ein Tatverdächtiger wurde bislang festgenommen, weitere sind nach Angaben der Polizei auf der Flucht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

In das Uniklinikum Kröllwitz in Halle wurden bisher zwei Menschen mit Schussverletzungen eingeliefert, wie der Pressesprecher Jens Müller dem stern bestätigt hat. Eine Quelle aus dem Krankenhaus berichtet, dass sich das Team am Nachmittag für viele Verletzte gerüstet hat.

"Es gibt in der Notaufnahme zwei zusätzliche Säle", sagte sie dem stern. "Der Frühdienst, der eigentlich nur bis 14.30 Uhr hätte arbeiten müssen, musste da bleiben und darf nicht nach Hause gehen."

Die Bevölkerung in Halle wurde dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.