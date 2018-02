Eine große Flasche Champagner. Dafür hat dieser Angeber richtig tief in die Tasche gegriffen. Doch die Protzaktion geht voll nach hinten los. Das peinliche Missgeschick sorgt im Internet für Lacher. Kein Wunder: In Nachtclubs wie hier auf Ibiza, kosten solche großen Champagnerflaschen gerne mal mehr als 30.000 Euro. Soziologen sprechen von Geltungskonsum, wenn Menschen so ihren Reichtum zur Schau stellen, um andere zu beeindrucken. Um so stärker fällt dann die Schadenfreude aus, verständlicherweise.