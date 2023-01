Sehen Sie im Video: "Another One Bites The Dust" – Frau arrangiert Flashmob zur eigenen Beerdigung.









Das letzte, womit diese Beerdigungsgäste gerechnet haben, ist wohl ein Flashmob.

Die Angehörigen der verstorbenen Sandie Wood erleben jedoch genau das.

Wood verstarb im Alter von 65 Jahren nach langer Erkrankung an Zungenkrebs.

Sie hatte Zeit, ihre eigene Beerdigung zu planen und beschloss, noch ein letztes Mal für einen Lacher zu sorgen.

Für den Flashmob engagierte sie die Tanzgruppe “The Flaming Feathers“.

Die Aufnahmen zeigen, wie die Tanzgruppe inmitten der Gäste aufsteht und anfängt, zu dem Lied “Another one Bites The Dust“ von der Rock-Band Queen zu performen.

Viele der Gäste müssen lachen und zücken ihre Handys, um den Auftritt zu filmen.

„Es war sehr seltsam so zu tun, als wäre man zu Gast auf einer Beerdigung und zu sehen, wie Familie und Freunde trauern. Anschließend aufzustehen und zu Queen abzurocken, fühlte sich seltsam an.“- Clair Phillips ggü. SWNS

Da Sandie Wood laut Freunden jedoch eine rebellische Persönlichkeit hatte, passte die Aktion zur ehemaligen Bodybuilderin und Barkeeperin.

Ihr Sarg wurde ebenfalls zu spät hereingetragen, als Anspielung darauf, dass Wood in ihrem Leben immer zu spät kam.

Sandie Wood wollte für einen letzten Lacher sorgen – das ist ihr definitiv gelungen.





