3.500 Heiratsanträge in der ganzen Welt – diese Antragsplaner organisieren für viele Paare den wohl schönsten Tag.

Die Britin Daisy Amodio hilft ihrem Bruder Danny, als er seiner Freundin 2016 einen Heiratsantrag machen will.

Daraus entwickelt die ehemalige Angestellte einer Werbeagentur eine Geschäftsidee: Menschen bei Heiratsanträgen professionell unterstützen.

Inzwischen führt Daisy ein Unternehmen mit sieben Angestellten, die überall in der Welt helfen, Anträge zu planen.

Die Angebote starten bei 1000 Pfund, umgerechnet rund 1130 Euro. Superreiche geben laut Daisy sogar rund 900.000 Euro aus, um die Frage aller Fragen zu stellen.

Auf dem Times Square, an den Niagarawasserfällen oder vor dem Eifelturm. – Daisys Team macht es möglich.

Andere wiederum sind sehr romantisch und planen ihren Antrag extra am Valentinstag.

Die beliebtesten Orte sind hierbei London, Paris oder auch Dubai.

Laut Daisy sollte der Ort für einen Antrag besonders gut überlegt sein.

„Er muss nicht teuer sein, doch der Ort sollte beiden Partnern sehr viel bedeuten.“ -Daisy ggü. SWNS

