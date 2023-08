Die Baustelle der Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Foto

Höchste Hängebrücke der Welt wird in China gebaut

Architektur Höchste Hängebrücke der Welt wird in China gebaut

Ein Bauwerk in schwindelerregenden Höhen: Eine über 600 Meter hohe Hängebrücke in China soll die Fahrzeit über eine Schlucht massiv verkürzen.

In China schreitet der Bau der höchsten Hängebrücke der Welt voran. Wie der chinesische Staatssender CGTV berichtete, soll die 625 Meter hohe Brücke bis 2025 fertiggestellt sein und über den Huajiang Canyon führen, eine große Schlucht, durch die der Huajiang-Fluss fließt.

Das Bauwerk in der Provinz Guizhou wird noch einmal rund 60 Meter höher sein als der bisherige Rekordhalter, die Beipanjiang-Brücke, die ebenfalls teilweise in Guizhou liegt und über eine Schlucht in die Nachbarprovinz Yunnan führt. Die neue Brücke soll die Fahrzeit über die Huajiang-Schlucht von mehr als einer Stunde auf etwa eine Minute verkürzen.