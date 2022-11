Smartphone-Kameras

Es ist wohl unbestritten, dass das Smartphone unser Leben für immer verändert hat. Neben dem Internetzugang ist es vor allem die implementierte Kamera, die aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Und das alles dank der Raumfahrt.

In den 90er-Jahren hat ein Team am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa Kameralinsen entwickelt, die klein genug sind, um sie an Raumfahrzeugen für interplanetare Missionen anzubringen – und die bei geringem Energieverbrauch Fotos von hoher Qualität schießen. Das Resultat nahm nicht nur bedeutend weniger Platz weg, sondern war auch kostengünstiger zu produzieren als alle anderen Bildsensoren. JPL zufolge ist diese Technologie auch heute noch in einem Drittel aller Kameras verbaut – unter anderem in Handys, Digitalkameras und medizinischen Apparaturen.

