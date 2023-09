Atlantiküberquerung im Hamsterrad: Küstenwache stoppt Mann

Nicht nur einmal hat Reza B. aus Florida versucht, mit einem Hamsterrad in See zu stechen. Die US-Küstenwache hat das Gefährt (hier am Pompano Beach in Florida zu sehen) für nicht-seetauglich befunden.

von Laura Csapó In einem selbstgebauten Hamsterrad-Boot wollte ein Mann aus Florida den Atlantik überqueren und bis nach London schippern. Die US-Küstenwache verhaftete ihn – nachdem er mit einer Bombe gedroht hatte.

Ein Mann aus Florida ist in Georgia von der Küstenwache aufgegriffen worden, als er versuchte, den Atlantik in einem selbstgebastelten Hamsterrad zu überqueren. Er muss nun mit einer Anklage rechnen.

Fünf Tage hat die US-Küstenwache gebraucht, um den 51-Jährigen wieder an Land zu bringen – und es war nicht sein erster Versuch, den Ozean in einem selbstgebauten Gefährt zu durchkreuzen. Reza B., ein ehemaliger Radsportler aus Florida ist rund 110 Kilometer vor der Küste von Tybee Island im US-Staat Georgia entdeckt worden, als sich die US-Küstenwache am 26. August auf den herannahenden Hurrikan Franklin vorbereiteten.

Der Besatzung erklärte er, dass er mit seinem "Hydro-Pod" auf dem Weg nach England sei. Die Einsatzkräfte kamen allerdings zu dem Schluss, dass das Hamsterrad-Boot nicht seetauglich für eine Atlantiküberquerung ist und wollten den Mann stoppen.

Hamsterrad: Vermeintliche Bombe an Bord

In der in Miami eingereichten Anzeige heißt es, Reza B. habe infolgedessen angedroht, sich mit einem Messer etwas anzutun. Einen Tag später drohte er damit, sich mit einer Bombe in die Luft zu sprengen. Weil er Drähte in der Hand gehalten habe, sei die Sprengstoffeinheit der Marine alarmiert worden.

Nachdem zwei weitere Schiffe der Küstenwache eingetroffen sind, wurden dem Mann Wasser und Nahrung in einem kleinen Boot gebracht und man informierte ihn über den herannahenden Hurrikan. Beeindrucken ließ er sich davon nicht, gab aber zumindest zu, dass die Bombe nicht echt sei.

Am 29. August ist der Atlantiküberquerer erfolgreich von seinem "Boot" getrennt und an Land gebracht worden, wo er sicht nun laut einem Statement der US-Küstenwache für sein "kriminelles Verhalten auf hoher See" mit einer Strafanzeige konfrontiert sieht.

USA Hurrikan "Idalia" fegt über Florida hinweg – eine Naturgewalt in Bildern 1 von 20 Zurück Weiter 1 von 20 Zurück Weiter Auch die Kleinsten mussten schon vorab mit anpacken. Kinder füllen am Dienstag in der Stadt Pinellas Park an der Westküste Floridas Sandsäcke. An vielen Schulen in Florida fiel der Unterricht aus, mehrere Flughäfen wurden vorübergehend geschlossen, und in etlichen Bezirken Floridas wurden Menschen aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und zeitweise bei Verwandten, Freunden oder in Hotels Schutz zu suchen Mehr

Vierter Versuch: "Er versuchte übers Wasser zu gehen"

Obwohl es ihm behördlich untersagt worden sei, habe Reza B. seit 2014 insgesamt vier Mal versucht, auf einem selbstgebauten Gefährt in See zu stechen. 2021 probierte er es zum ersten Mal mit einem Hamsterrad und wurde ebenfalls gestoppt, bevor er sich auf den Weg von Florida nach New York machen konnte. Im "New York Times"-Artikel von damals heißt es: "Er versuchte übers Wasser zu gehen. Es lief nicht so gut."

Quellen: "New York Times", "ZDF", "The Guardian"