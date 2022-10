Ein Virtual Reality Video von einem Atombomben-Einschlag interessiert Millionen Nutzer auf Twitter. Das Video wurde bereits vor sechs Monaten auf Reddit geteilt – vielen Menschen macht ein möglicher Atomkrieg Angst. Das erklärt die populäre Verbreitung der realistisch wirkenden Aufnahmen.Eine nukleare Explosion hat verschiedene Phasen. Mit der Detonation entsteht ein sich schnell ausdehnender Feuerball. Der erzeugt eine gewaltige Druckwelle, die sich vom Punkt der Explosion, dem Ground Zero, wegbewegt. Es dauert etwa zehn Sekunden bis sich der Feuerball zu seiner maximalen Größe ausgedehnt hat.Die Hitzestrahlung ist so stark, dass alles in der Nähe des Epizentrums verdampft. Gleichzeitig wird eine hohe ionisierende Strahlung freigesetzt.Wie stark die Auswirkungen auf die Umgebung sind, ist abhängig von der Stärke der Bombe.Laut Berechnungen der Internationalen Kampagne gegen Atomwaffen tötet und zerstört der radioaktive Feuerball einer 100-Kilotonnen-Atombombe alles in einem Umfeld von etwa drei Kilometern. Die Mehrheit der Menschen, die der Druckwelle so einer Explosion in einem Radius von fünf Kilometern ausgesetzt sind, sterben an Verbrennungen oder anderen Verletzungen.Nach der ersten Explosion breitet sich die radioaktive Gift-Wolke langsam aus – im Falle einer 100-kt-Bombe auf einen Radius von 80 Kilometern. Der radioaktive Niederschlag führt dazu, dass viele Menschen an der Strahlenkrankheit erkranken und sterben.In den Kommentaren unter der Animation kursiert die Theorie, dass ein Mensch mithilfe seines ausgestreckten Arms und Daumens erkennen könne, ob man die Atom-Explosion überleben wird. Wenn der Feuerball kleiner ist als der eigene Daumen, sei das der Fall. Diese Theorie stammt aus dem populären Videospiel “Fallout”.Physik-Studenten der Universität von Leicester haben sie in einer kleinen Studie überprüft. Ihr Ergebnis: Bei einer kleinen Atombombe von etwa 15 Kilotonnen könnte diese Regel greifen – bei einer größeren Bombe ist es fraglich.Wäre man einer Explosion so nahe, wie in dieser Videoanimation, wären die Überlebenschance gering – das ist sicher.Quellen: