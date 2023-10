Ein Schäferhund greift auf einem Parkplatz in Hattingen (Nordrhein-Westfalen) eine Seniorin an. Die 73-Jährige will gerade aus ihrem Auto aussteigen, als sie von dem Polizeihund überrascht wird. Laut Angaben des Opfers war der Hund frei laufend und auch der Halter, der sich außer Dienst befand, soll nicht in unmittelbarer Nähe gewesen sein.