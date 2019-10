Stück für Stück setzen die Ermittler das Bild vom Angriff des Rechtsextremisten auf die Synagoge in Halle zusammen. Was trieb den 27-Jährigen an? Der Zentralrat der Juden sieht eine "neue Qualität" des Rechtsextremismus. Die Ermittler arbeiten an einem möglichst kompletten Bild der Tathintergründe. Die Bundesanwaltschaft will noch an diesem Donnerstag beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den 27-jährigen Deutschen Stephan B. stellen. Die Opfer wurden inzwischen als eine 40 Jahre alte Frau aus Halle sowie ein 20 Jahre alter Mann aus Merseburg identifiziert.

Die Wohnung des Tatverdächtigen sei durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Es werde geprüft, ob es Mittäter gegeben habe. Das im Internet aufgetauchte Bekennervideo und ein "Manifest" des mutmaßlichen Täters sind nach DPA-Informationen authentisch. Mehr Informationen zum Stand der Ermittlungen gibt Generalbundesanwalt Peter Frank ab 14.30 Uhr in Karlsruhe bekannt. Für 15 Uhr ist in Halle eine Pressekonferenz auch mit Bundesinnenmister Horst Seehofer (CSU) geplant. Zuvor legt er an der Synagoge Blumen nieder.