Auch Atomreaktor Tihange-1 höheres Sicherheitsrisiko

Berlin (dpa) - Der belgische Atomreaktor Tihange-1 rückt in der Diskussion um die Sicherheit der Nuklearanlage in den Blickpunkt. Es habe eine deutliche Häufung von Zwischenfällen in diesem Reaktor nur 70 Kilometer von Aachen entfernt gegeben, berichten der WDR-Hörfunk und das ARD-Magazin «Monitor». Bei diesen «Precursor» genannten Zwischenfällen handelt es sich um Vorkommnisse, die unter bestimmten Voraussetzungen zu schweren Schäden am Reaktorkern bis hin zur Kernschmelze führen können. Laut der belgischen Atomaufsicht gab zwischen 2013 bis 2015 acht solcher Ereignisse in Tihange-1.