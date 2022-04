Sehen Sie im Video: "Ungerader Radiokreis" – Neue Bilder zeigen faszinierende Erscheinung im Weltall.













Mysteriöse Bilder aus dem All:





Astronom Jordan Collier hat einen sogenannten „Ungeraden Radiokreis“ eingefangen.





Dieser ist sechzehn Mal größer als die Milchstraße.





2019 entdeckte das internationale Forscherteam erstmals einen solchen Kreis im Weltall.





„Menschen wollen oft ihre Beobachtungen erklären und zeigen, dass sie mit unserem besten Wissen übereinstimmen. Für mich ist es viel spannender, etwas Neues zu entdecken, das sich unserem derzeitigen Verständnis widersetzt.“ Dr. Jordan Collier, Inter-University Institute for Data Intensive Astronomy





Seitdem wurden lediglich fünf ungerade Radiokreise im All gefunden.





Normalerweise beobachten Astronomen den Weltraum mit Infrarot- oder Röntgenteleskopen. Doch die sogenannten odd radio circles (ORCs) würden die Forschenden so nicht erkennen.





Forscher Jordan Colliert erstellte das Bild mit Hilfe eines MeerKAT-Radioteleskopes, das das Phänomen sichtbar macht.





Es ist das größte und empfindlichste Radioteleskop auf der südlichen Erdhalbkugel: 64 Einzelantennen mit jeweils 13,5 Meter Durchmesser untersuchen mit hoher Präzision Strahlungsausbrüche im All.





Noch haben die Forscher keine Erklärung für die Entstehung der Radiokreise.





Doch es gibt Vermutungen:





Die sphärischen Ringe könnten die Folgen einer großen Explosion im Zentrum einer Galaxie sein.





Die Ringe könnten aber auch als Schockwelle bei der Bildung von Sternen entstanden sein.





“Wir wissen ungerade Radiokreise sind Ringe aus schwachen Radioemissionen, die eine Galaxie mit einem hochaktiven Schwarzen Loch in ihrem Zentrum umgeben, aber wir wissen noch nicht, was sie verursacht oder warum sie so selten sind.“ Dr. Ray Norris, Western Sydney University





Es bleibt also spannend, wann ein solcher Radiokreis zum nächsten Mal eingefangen werden kann – und was es mit der Entstehung genau auf sich hat.

