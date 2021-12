Sehen Sie im Video: Außerirdische Aufnahmen – NASA veröffentlicht unheimliches Audiofile.









Diese Aufnahmen sind nicht von dieser Welt. Dieser gruselige Sound stammt vom Jupiter Mond Ganymed.

Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems, kein Wunder, dass er auch von dem größten Mond umkreist wird.

Am 07. Juli flog die Jupitersonde Juno an dem Eismond vorbei.

Bis auf 1038 km Entfernung näherte sie sich Ganymed.

Die Sonde zeichnete elektrische und magnetische Wellen auf, die der Mond erzeugt.

Wissenschaftler der NASA haben die aufgezeichneten Frequenzen in ein Audio-File verwandelt.

Die dabei entstandenen Töne wurden erstmals auf der Herbsttagung 2021 der American Geophysical Union vorgestellt.

Nun hat das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA die Aufnahmen auf YouTube veröffentlicht.

„Wenn man genau hinhört, kann man den abrupten Wechsel zu höheren Frequenzen um den Mittelpunkt der Aufnahme herum hören, der den Eintritt in eine andere Region in Ganymeds Magnetosphäre darstellt." sagte der leitende Juno-Wissenschaftler Scott Bolton vom Southwest Research Institute in San Antonio.

Die Wissenschaftler spekulieren, dass man hier den Übergang von der Tag- zur Nachtseite Ganymeds hören kann.

Mehr