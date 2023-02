von Nicolas Kaufmann Ein elfjähriges Mädchen aus Australien verdient mit einem Online-Shop Zehntausende Euro im Monat. Jetzt will sie sich zur Ruhe setzen. Sie hat offenbar genug Geld eingenommen, will sich aber auch anderen Dingen widmen.

Pixie Curtis aus Australien ist gerade einmal elf Jahre alt und hat schon mehr Geld verdient als viele andere Menschen wohl jemals besitzen werden. Und das gelang ihr mit einer simplen Geschäftsidee: Sie begann, Fidget Spinner, ein Kreisel-Spielzeug, sowie Haarschleifen und -reifen für Kinder zu verkaufen. Bereits im ersten Monat verdiente sie dadurch angeblich umgerechnet rund 128.000 Euro.

Nun hat die Elfjährige angekündigt, in den "Teil-Ruhestand" zu gehen. Die Entscheidung sei der Familie nicht leicht gefallen, sagte Roxy Jacenkos, Pixies Mutter gegenüber dem australischen Nachrichtenportal "News.com.au". "Wir haben in den letzten Monaten als Familie die Geschäftspläne für die Zukunft besprochen und beschlossen, dass es zwar eine erstaunliche Reise war, die vor etwa drei Jahren begann, es aber an der Zeit war, sich neu zu orientieren, da die High School vor der Tür stand", so Jacenkos, die als PR-Frau arbeitet und ihren Job schon vor einigen Jahren in einem Realityformat ins Fernsehen brachte. Zwar blieb hier der große Erfolg aus, doch 2013 trat sie in der australischen Realityserie "The Celebrity Apprentice Australia" an und belegte den zweiten Platz.

Australien: Elfjährige besitzt Mercedes im Wert von über 170.000 Euro

Damit ist Pixies' Mutter kein unbekanntes Gesicht im Land – und offenbar ziemlich geschäftstüchtig. Glaubt man Jacenkos' Worten, läuft der Online-Shop mit dem Namen "Pixie’s Pix" so gut, dass ihre Tochter mit 15 Jahren als Millionärin in Rente gehen könnte. Pixie ist jedenfalls beliebt im Internet; auf Instagram folgen ihr über 120.000 Nutzerinnen und Nutzer.

Die Familie dürfte inzwischen also genug Geld haben. Pixies 11. Geburtstagsparty ließ sie Berichten zufolge umgerechnet etwa 25.000 Euro kosten. Außerdem besitzt die Elfjährige bereits einen Mercedes Benz Gl im Wert von umgerechnet rund 173.000 Euro. Dass sie das Auto noch lange nicht fahren darf, ist eine andere Sache.

Laut Pixies Mutter beabsichtigt die Familie, den Online-Shop, welcher bereits seit Pixies' Geburtsjahr 2011, existiert, fortzuführen. Im Fokus sollen Haarschmuck und Haarreifen für Kinder stehen – "etwas, das wir weiterhin gemeinsam verwalten werden, aber mit viel weniger Zeit bzw. Druck für Pixie", so Jacenkos. Damit will die Elfjährige jetzt also "dahin zurückzukehren, wo alles begann", wie sie auf Instagram mitteilte. Was sie damit konkret meint, verriet sie nicht. Sich stärker auf die Schule zu konzentrieren, ist aber sicherlich eine vernünftige Entscheidung.

Quellen: News.com.au, Bunte, Pixie’s Pix