Gewaltiges Feuer in Gebäude im Zentrum von Sydney

Australien Gewaltiges Feuer in Gebäude im Zentrum von Sydney

Dichte Rauchschwaden über der australischen Millionenmetropole Sydney. Nahe des Hauptbahnhofs Central Station wütet in einem Haus ein riesiges Feuer.

In einem mehrstöckigen Gebäude im Zentrum der australischen Millionenmetropole Sydney ist ein gewaltiges Feuer ausgebrochen. Der Brand wütete in der Elizabeth Street nahe des Hauptbahnhofs Central Station im Stadtteil Surry Hills, wie die Zeitung "Sydney Morning Herald" am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Nach Angaben des Senders 9News wurden mehr als 50 Menschen aus dem Gebäude evakuiert.

Mehr als 100 Einsatzkräfte seien mit rund 20 Fahrzeugen im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Das siebenstöckige Gebäude habe begonnen, einzustürzen. Auf Videos in örtlichen Medien war zu sehen, wie das Dach zusammenbrach und ein Teil der Fassade in die Tiefe stürzte. Der Brand sei anscheinend im dritten Geschoss ausgebrochen, sagte Feuerwehrchef Adam Dewberry laut dem Sender ABC. Bei dem Gebäude soll es sich um eine ehemalige Fabrik handeln, die als Hotel umgebaut werden sollte. Auch angrenzende Häuser seien aus Sorge vor übergreifenden Flammen evakuiert worden. Mindestens ein geparktes Auto sei ebenfalls von dem Feuer erfasst worden.

Die dichten schwarzen Rauchschwaden waren am Nachmittag (Ortszeit) fast in der ganzen Stadt zu sehen, wie es hieß. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und andere Rettungskräfte waren im Einsatz. Zahlreiche Straßen in der Umgebung wurden gesperrt.