Kleinkind wird in Bus vor Kita eingeschlossen, jetzt schwebt es in Lebensgefahr

Queensland, Australien Kleinkind wird in Bus vor Kita eingeschlossen, jetzt schwebt es in Lebensgefahr

In Australien ist ein kleines Mädchen bewusstlos in einem Kleinbus vor einer Kita entdeckt worden. Offenbar war es über Stunden darin bei heißen Temperaturen eingeschlossen. Jetzt kämpft es um sein Leben.

Ein kleines Mädchen befindet sich in einem kritischen Zustand, nachdem es in einem Kleinbus vor einer Kindertagesstätte im Zentrum von Queensland, Australien, bewusstlos aufgefunden wurde.

Die Dreijährige wurde am Mittwoch kurz vor 15 Uhr in dem Minivan in der Nähe von Rockhampton entdeckt, wie mehrere australische Medien berichteten. Polizei und Krankenwagen wurden demnach zu einem Kindergarten in der Stadt Gracemere gerufen.

Australien: Kind soll über Stunden in Bus eingesperrt gewesen sein

Sanitäter behandelten das Kleinkind am Unfallort und brachten es in ein Krankenhaus. Unbestätigten Angaben zufolge soll das Kind seit 9.30 Uhr in dem geparkten Bus eingeschlossen gewesen sein. Dabei herrschten in der Gegend Temperaturen von 28 Grad, wie es heißt.

"Der Rettungsdienst von Queensland wurde zu einer Kindertagesstätte in Gracemere gerufen, wo ein dreijähriges Kind nicht mehr reagierte", wird der Spreche des Queensland Ambulance Services, Jason Thompson, zitiert. Die Polizei soll bereits vor Ort gewesen sein. "Sie begleiteten die Besatzung in das Kinderbetreuungszentrum, wo das Kind lag und zu diesem Zeitpunkt nicht mehr reagierte." Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Schon häufiger ist es vorgekommen, dass Kinder an heißen Sommertagen in Autos eingeschlossen wurden. Im vergangenen Sommer vergaß ein Vater in Kroatien sein fünfjähriges Kind im Auto, als er es in die Kita bringen wollte. Einem Medienbericht zufolge erhielt er während der Fahrt einen Anruf, sich sofort in seiner Kaserne zu melden. Mit dem Kind auf dem Rücksitz fuhr er zur Kaserne, vergaß aber das Kind im Auto. Erst als seine Frau Nachmittags anrief um ihm zu sagen, dass der Junge nicht in der Kita sei, bemerkte er seinen fatalen Fehler. Als er zum Auto ging, war das Kind bewusstlos. Rettungskräfte konnten sein Leben nicht mehr retten.

Auch in Deutschland hatten Eltern vor zwei Jahren im niedersächsischen Bückeburg ihr zweijähriges Kind bei hochsommerlichen Temperaturen im Auto vergessen. Passanten entdeckten das weinende Mädchen und riefen die Polizei Mitarbeiter eines nahe gelegenen Geschäfts befreiten das Kind durch ein halb geöffnetes Fenster und versorgten es mit Wasser. Die Eltern erklärten der Polizei, sie hätten ihre Einkäufe in die Wohnung gebracht und ihr Kind im Auto vergessen. Daraufhin wurde das Jugendamt informiert und gegen die Eltern ermittelt.

