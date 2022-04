In Australien leben unzählige Giftschlangen. Meist greifen sie nur an, wenn sie provoziert werden – aber im tropischen Nordosten werden nun immer mehr Bisse gemeldet. Profis haben eine Ahnung, woran das liegt.

Im australischen Queensland haben die Behörden seit Jahresbeginn eine Rekordzahl an Schlangenbissen verzeichnet. Im gesamten Bundesstaat seien in den ersten vier Monaten bereits 370 Fälle bekannt geworden – zuletzt am Dienstag, als ein Mann aus dem Örtchen Clagiraba nach einem Biss ins Krankenhaus gebracht wurde. Wie der Sender 9News am Donnerstag berichtete, ist er in stabilem Zustand. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2021 wurden in der tropischen Region rund 870 Schlangenbisse bekannt.

Die meisten Betroffenen würden in die unteren Extremitäten gebissen, zitierte der Sender den Queensland Ambulance Service. Besonders viele Fälle gab es an der bei Touristen beliebten Sunshine Coast. Grund für die steigende Zahl ist laut Experten, dass immer mehr Menschen versuchten, Schlangen in ihren Häusern oder Gärten selbst zu fangen oder zu töten, statt auf Spezialisten zu warten.

Dringende Warnung aus Australien

"Wenn Sie eine Schlange sehen, lassen Sie sie in Ruhe und gehen Sie weg. Sie beißen normalerweise nur, wenn sie provoziert werden", sagte ein Sprecher der Rettungsdienste. Nach einem Biss werde dringend empfohlen, die Wunde nicht auszuwaschen. Das helfe, Rückstände vom Gift zu testen und die Schlangen-Spezies zu bestimmen.

"In dieser Saison hatten wir viele Anrufe und Nachrichten, bei denen die Leute die Schlange bereits gefangen haben – viel mehr als im letzten Jahr", sagte Schlangenfänger Stuart McKenzie von den "Sunshine Coast Snake Catchers". Er riet dringend: "Überlassen Sie die Handhabung bitte den Profis."

In Queensland gibt es eine Reihe von Giftschlangen, darunter den Küstentaipan, die Tigerotter, die Todesotter, die Rauschuppenotter und die Östliche Braunschlange, eine der giftigsten Arten der Welt.