Ein 25-jähriger Australier übernimmt in seinem neuen Haus auch zehn Meerschweinchen. Doch schon bald sind es achtmal so viele. Jetzt lebt er mit den vielen kleinen Tieren zusammen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei RTL.de.

Was ein Getümmel! Das denkt sich Cid Dwyer (25) bereits, als er sich vergangenes Jahr ein neues Haus in Sydney, Australien, kauft. Der Voreigentümer hat ihm ohne ein Wort zu sagen, seine zehn Meerschweinchen da gelassen. Statt sie abzugeben, beschließt Cid, sich um die Tiere zu kümmern. Doch dann bekommen die Weibchen mit einem Mal alle Kinder – und das Getümmel nimmt ungeahnte Ausmaße an.

Die Meerschweinchen-Population explodiert

"Ich dachte nur: 'Die sind ja niedlich, ich lasse sie hier abhängen'", sagt Cid rückblickend über seine Spontan-Adoption der Meerschweinchen 2022. Wie die Nachrichtenagentur "SWNS" berichtet, habe der Voreigentümer seines neuen Hauses die Tiere mit keinem Wort erwähnt. Und anfangs habe er mit ihnen auch kaum Schwierigkeiten gehabt, so Cid. Bis er eines Morgens keine zehn, sondern 14 Meerschweinchen im Garten vorfindet. Eines der Weibchen hatte Kinder bekommen!

"Ich war schockiert", sagt der Australier gegenüber "SWNS". Als totaler Meerschweinchen-Laie habe Cid die Weibchen und Männchen anfangs nicht auseinanderhalten und voneinander trennen können. Zwar zieht er Zäune und legt zwei getrennte Gehege an, doch ein besonders leidenschaftliches Schweinchen schafft es immer wieder, zu seinen Herzendsamen zu gelangen. Innerhalb eines Jahres explodiert dadurch die Meerschweinchen-Population in Cids Garten: Aus den anfänglich zehn Tieren werden 80.

Die tierische Großfamilie hat auch großen Hunger

Mittlerweile hat Cid die Geburtenrate im Gehege unter Kontrolle und verbringt viel Zeit mit seinen pelzigen Freunden in dem großen Garten. Er baut für die Tiere selbst Gerstengras an, verwöhnt die Schweinchen mit Wassermelonen und Karotten und hat natürlich jedem Vierbeiner einen Namen gegeben. "Der eine heißt 'Neugieriger George', weil er eben sehr neugierig ist', sagt Cid. Und 'Cookie Dough' (dt.: Keksteig), der aussieht wie ein Keks mit Schokoflocken, sei einer seiner Lieblinge.

Nur einen Haken hat die zottelige Großfamilie: Sie frisst und frisst und frisst. Jede Woche gibt Cid so 130 Euro nur für Fressen aus. Zusammen mit den Tierarztbesuchen und Schutzimpfungen belaufen sich seine Ausgaben für die Meerschweinchen auf etwa 9.000 Euro im Jahr.

"Sie sind sehr verwöhnt", gibt auch Cid zu. "Aber sie haben ein schönes Leben." Und das ist es ja, worauf es wirklich ankommt.