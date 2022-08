Sehen Sie im Video: "Zeit, nach Russland zu ziehen" – Bizarres "Werbevideo" sorgt für Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

















Propaganda oder Satire?





Dieses Video kursiert zurzeit in den sozialen Netzwerken und soll offenbar Lust auf ein Leben in Russland machen.





Man könnte meinen, es handle sich um ein Werbevideo.





Denn die Sprecherstimme erzählt von den vielen Vorzügen Russlands.





Zu sehen sind Bilder schöner Landschaften, glücklicher Menschen und malerischer Städte:





„Schöne Frauen, günstiges Gas“





„Günstige Taxis und Verkehrsmittel“





„Traditionelle Werte“





„Vodka“





"Familienwerte"





"Schöne Landschaften"





"Günstige Elektrik und günstiges Wasser"





Doch was ist der Hintergrund des Videos?





Einige Aussagen im Video scheinen sehr überspitzt und deuten auf Satire hin.





„Keine Cancel Culture“





„Wirtschaft, die tausenden Sanktionen standhalten kann“





„Zeit, um nach Russland zu kommen.“





Einige offizielle russische Kanäle scheinen das Video auf Telegram zu teilen – und somit als Propaganda für ihr Land zu nutzen.





Auch die erfolgreiche Serie „Game of Thrones“ wird mit eingebunden, denn am Ende des Videos heißt es:





„Sei nicht zu spät. Winter is Coming – Der Winter naht“





Der Satz "Winter is Coming" spielt eine wichtige Rolle in der HBO-produzierten Serie.





Einen Nachahmer hat das virale Video bereits gefunden:





Der Clip wurde bei Twitter geteilt und ist im gleichen Stil aufgebaut, allerdings mit ganz anderen Bildern unterlegt.





Das Video zeigt einen kritischen Blick auf Russland und nimmt den Zuschauer bei scheinbar alltäglichen Szenen mit.





Das ist Russland





Leckere Küche





Schöne Frauen





Günstiges Gas





Quelle und Urheber von beiden Videos sind unbekannt.





Somit bleibt offen, welchen Hintergrund der Original-Clip hat.





Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass die aufgezählten Vorzüge wirklich ernst gemeint sein sollen.





