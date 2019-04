Die 39-jährige Natalie Müller war gerade mit ihrer Freundin Claudia auf der Autobahn 62 Richtung Pirmasens unterwegs, als ihr Jeep in Flammen aufging. In letzter Minute hielt Müller auf dem Seitenstreifen an, die Frauen sprangen aus dem Auto. An den brennenden Wagen war auch noch ein Anhänger mit den zwei Pferden der Reiterinnen gekuppelt. Als sie schon befürchteten, dass ihre Pferde verbrennen würden, erhielten sie unverhofft Hilfe.

Wie Müller auf Facebook berichtet, hielt ein LKW-Fahrer aus Rumänien an. Er rannte quer über die Autobahn und kuppelte den Anhänger in Sekundenschnelle ab. Dann habe er den Wagen aus dem Gefahrenbereich geschoben und die Frauen eindringlich davor gewarnt, zum Auto zurückzukehren.

Update: die Übersetzung habe ich! Rumänischer LKW Fahrer gesucht! Auf diesem Wege suche ich unseren Schutzengel der... Gepostet von Natalie Müller am Samstag, 6. April 2019

Jetzt sucht Natalie den Mann, der ihren Pferden und vermutlich auch ihr und ihrer Freundin Claudia das Leben gerettet hat.

"Wenn wir ihn über Facebook finden könnten, wäre das toll!", schreibt sie. "Teilt was das Zeug hält!"