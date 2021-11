Im Landkreis Biberach kam es am Montag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Autofahrerin geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem weiteren Wagen zusammen. Alle Insassen erlagen ihren Verletzungen.

Im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg ist es am Montag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Beim Zusammenstoß von zwei Autos auf der B312 kamen insgesamt drei Menschen ums Leben.

Unfallstelle nahe Biberach komplett gesperrt

Eine 38 Jahre alte Frau sei am Montag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort stieß sie frontal mit dem Auto einer 32-Jährigen zusammen. Sie und ihr 33 Jahre alter Beifahrer erlitten tödliche Verletzungen und auch die 38-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle blieb zwischenzeitig komplett gesperrt.

