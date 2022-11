In einem Altkleider-Container in Weinstadt ist eine Frauenleiche gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie im Container steckengeblieben und so ums Leben gekommen ist.

Ein Passant hat in einem Altkleider-Container in Weinstadt bei Stuttgart die Leiche einer Frau entdeckt. Die 26-Jährige sei vermutlich bei einem Unfall ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Es sei wahrscheinlich, dass sie in den Container auf einem Parkplatz gestiegen sei, um gebrauchte Kleider herauszunehmen.

Polizei glaubt nicht, dass andere Personen ihren Tod verschuldet hätten

"Hierbei blieb sie in der Abladeklappe des Containers stecken und konnte sich nicht mehr selbstständig aus ihrer misslichen Lage befreien", sagte ein Polizeisprecher. Am Samstagmorgen habe ein Fußgänger die tote Frau gefunden und umgehend den Notruf alarmiert.

Dem SWR zufolge befreite die Feuerwehr die Frau aus dem Container. Allerdings konnte ein Notarzt nur noch ihren Tod feststellen. Aktuell deute nichts darauf hin, dass andere Personen am Tod der Frau beteiligt gewesen seien.

Quellen: dpa, SWR