Ein Handyvideo, aufgenommen im US-Bundestaat Tennessee. Die Kamera zittert, und wer will es ihr auch verdenken? "Oh my god, y'all, there's a bear" Denn Hotelgast Caitlin Frakes filmte Meister Petz nicht irgendwo, sondern auf dem Flur vor ihrem Zimmer. Dort hatte er sich zuvor über den Inhalt eines Mülleimers hergemacht. "I cannot believe I just got that on video" Das Bergdorf Gatlinburg liegt im Osten Tennessees, am Rande des Great-Smoky-Mountains-Nationalparks. Das Schutzgebiet ist für seine Schwarzbärenpopulation bekannt. Ob die Flure dieses Hotels zur "Standardjagdroute" dieses Bären zählen, war zunächst nicht bekannt.