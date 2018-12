Bahn macht neues Angebot - Streik vorerst nicht in Sicht

Merkwürdige Bewegung in einer Glühbirne

Hallo, ich habe eine Glühbirne (mit klarem Glas, 220 V, 15 W), die Wendel ist zickzackförmig aufgehängt, wohl eine Art Zierbirne. An der einen Seite, an der die Wendel an dem stromzuführenden Draht befestigt ist, schaut ein Stück vom Wendeldraht heraus. Dieses lose Ende des Wendeldrahts ist immer in Bewegung, auch wenn ich die Glühbirne nicht anfasse: Der Draht wackelt seit Tagen, und zwar ziemlich schnell. Ich dachte, es hat vielleicht mit mir zu tun, dass sich irgendwelche Vibrationen über meine Hand auf die Glühbirne übertragen. Ich habe sie daher auf einen ruhigen Tisch gelegt: Da wackelt der Draht genau so. Woher kommt diese Dauerbewegung? Photonenbeschuss? Vielen Dank, Wolf B.