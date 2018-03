Es sind schreckliche Bilder aus Indonesien: Rich Horner schwimmt in einem Ozean voller Plastikmüll. Der Brite taucht in "Manta Point" an der Küste der Insel Nusa Penida vor Bali. Flaschen, Tüten, Becher, Eimer – die werden offenbar durch Stürme ins Meer gespült. Horner schreibt auf seiner Facebook-Seite, dass die Riesenmantas sich vom Müll fernhalten. Doch er warnt davor, dass die Giftstoffe in die Nahrungskette gelangen. Wenn die Fische die Reste des Mülls – sogenanntes Mikroplastik – fressen, schadet es letztendlich auch Menschen. Am nächsten Tag ist der Plastikmüll weg, berichtet der Brite. Leider nur an diesem Ort: Der Müll treibt in einer anderen Ecke des Ozeans und bleibt wahrscheinlich für immer im Wasser.