Barry Gibb arbeitet an Musical über Geschichte der Bee Gees

New York - Bee Gees-Mitgründer Barry Gibb entwickelt ein Musical über die Geschichte der Band. Gibb arbeite an dem Musical gemeinsam mit der Theatersparte von Universal Pictures, teilte der Medienkonzern mit. Angaben dazu, wo und wann das Musical starten soll, gab es noch nicht. Gibb hatte die Bee Gees in den 50er Jahren gemeinsam mit seinen beiden bereits gestorbenen Brüdern Maurice und Robin in Großbritannien gegründet.