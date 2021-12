Das Kind ertrank in einem Hallenbad in Biberbach (Symbolbild)

Bayern: Fünfjähriger in Hallenbad in Biberbach ertrunken

In Biberbach in Bayern ist ein fünfjähriger in einem Hallenbad ertrunken. Zeugen fanden den Jungen leblos im Wasser. Versuche, ihn wiederzubeleben, scheiterten.

Ein fünf Jahre alter Junge ist in einem Hallenbad im schwäbischen Biberach ertrunken. Zeugen hätten den Jungen am Montagnachmittag leblos im Wasser entdeckt, sagte eine Sprecherin der Polizei in Ulm am Dienstag.

Wiederbelebungsversuche ohne Erfolg

Versuche, den Jungen wiederzubeleben, seien gescheitert. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Der Südwestrundfunk hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

