"Am nächsten Morgen wären alle tot gewesen": Heizungsmonteur rettet Leben von Hausbewohnern

von Eugen Epp Ein Heizungstechniker stellte in einem Haus erhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest – gerade noch rechtzeitig. Grund für die hohe Luftbelastung waren Holzpellets.

Die Bewohner einiger Häuser in Bayern sind offenbar nur knapp einer Katastrophe entgangen. Ihr Leben verdanken sie einem aufmerksamen Heizungstechniker, der rechtzeitig ein Problem mit der Heizungsanlage feststellte.

Wie mehrere lokale Medien berichten, nahm ein Bewohner eines Hauses in Trosdorf einen seltsamen Geruch wahr. Daraufhin wurde der Heizungsbauer herbeigerufen, um nach dem Rechten zu schauen. Dieser stellte einen stark erhöhten Kohlenmonoxid-Wert fest, der mehr als siebenmal so hoch war als erlaubt. Der Heizungstechniker reagierte schnell und offenbar goldrichtig: Er ließ alle Bewohner evakuieren und alarmierte die Feuerwehr.

Holzpellets wären beinahe zur tödlichen Falle geworden

Grund waren Pellets, die zum Heizen verwendet wurden. Normalerweise wird der Kohlenmonoxid-Gehalts in Pellets vor der Auslieferung kontrolliert, um sicheres Heizen gewährleisten zu können. In diesem Fall aber wurden die Holzpresslinge offenbar zu früh geliefert und enthielten noch viel Kohlenmonoxid. Bei zu hoher Konzentration in der Luft kann das Gas schnell zum Tod führen. Die Gefahr bleibt oft unbemerkt, da Kohlenmonoxid unsichtbar und geruchlos ist.

Genau das wäre um ein Haar auch in Trosdorf passiert, hätte der Heizungstechniker nicht rechtzeitig Alarm geschlagen. So konnten die Bewohner des Hauses, in dem der gefährliche Wert gemessen wurde, ebenso rechtzeitig gerettet werden wie die zweier anderer Gebäude, die ebenfalls mit Pellets aus derselben Charge beliefert wurden. Auch dort wurden deutlich erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gemessen. Das Gas hätte sich weiter im Haus ausgebreitet und wohl zu einem "lautlosen Tod" geführt.

"Am nächsten Morgen wären alle tot gewesen", sagte Kreisbrandinspektor Andreas Schnapp. Eine Fachfirma transportierte die gefährlichen Pellets ab. Gegen den Lieferanten wurden Ermittlungen wegen Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet.

Quellen: "Bild" / "Merkur" / "Bayreuther Tageblatt"

