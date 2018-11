Bayern: Koalitionsvertrag und erste Landtagssitzung

Windows, mal wieder

Mein fünf Jahre altes Medion-Netbook ist nach längerer Krankheit nun endgültig von mir gegangen. Heute habe ich bei meinem Delikatessenhändler ein neues (E3222) akquiriert. Leider gibt es damit ein Problem. Wenn ich neue Programme installieren will, meldet mir Windows, dass das nur mit zertifizierten Apps aus dem Windows-Store geht. Anderenfalls müsste ich mich vom „sicheren Windows“ abmelden. Wenn ich das tun will, wird die Eingabe des Windows-Keys verlangt, den ich aber nicht habe. Der von mir kontaktierte Service-Mitarbeiter bestätigte, dass dieser Key nirgendwo hinterlegt ist. Ich könnte allerdings über den Windows-Store eine Freischaltung bekommen, müsste dazu aber ein Microsoft-Konto einrichten, was ich aber bisher immer strikt abgelehnt habe. Meine Frage: Muss ich mich mit dieser schönen neuen Windows-Welt abfinden, oder weiß jemand eine praktikable Alternative?