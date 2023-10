Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf der Autobahn 94 in Bayern mindestens sieben Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Der Unfall eines Schleuserfahrzeugs ereignete sich am Freitagmorgen auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem mutmaßlichen Schleuserfahrzeug sind auf der Autobahn 94 in Oberbayern in der Nacht zum Freitag mindestens sieben Menschen getötet worden. Wie die Polizei in Rosenheim mitteilte, wurden zudem mehrere weitere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Demnach verunglückte der Transporter mit mehr als 20 Menschen an Bord auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle.

Laut Polizei sollte der von Osten in Richtung München fahrende Wagen von der Bundespolizei kontrolliert werden. Der Fahrer beschleunigte daraufhin stark, kam an der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg von der Fahrbahn ab und verunglückte gegen 03.15 Uhr. Ermittelt wird wegen eines Tötungsdelikts.

Die A94 ist in Richtung München gesperrt

Zahlreiche Helfer von Rettungsdiensten und Feuerwehr waren am Unglücksort im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn wurde in Richtung München voll gesperrt. Auch in Richtung Passau wurde die Straße zeitweise gesperrt.

Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit. Zuerst hatte das Portal "rosenheim24.de" berichtet.