Auf einer Autobahn in Bayern streift ein Lastwagen ein Fahrzeug eines Militärkonvois. Eine US-Soldatin wird dabei schwer verletzt. Sie stirbt anschließend im Krankenhaus.

Eine US-amerikanische Soldatin ist bei einem Verkehrsunfall mit einen Radpanzer in Bayern ums Leben gekommen. Die 24-Jährige war in einem Militärkonvoi mit Radpanzern unterwegs, teilte die Verkehrspolizei in Weiden am späten Dienstagnachmittag mit. Als die Panzer auf die Autobahn 93 auffuhren, sei der Unfall passiert.

Ein Lastwagen habe die rechte Fahrspur befahren. Obwohl er noch versucht habe, auf die linke Seite zu wechseln, hätten sich die beiden Fahrzeuge gestreift. Die Soldatin schaute zu dem Zeitpunkt aus der Dachluke des Panzers. Diese sei durch den Unfall gegen den Kopf der Frau gestoßen, teilte die Polizei weiter mit. Die 24-Jährige sei dabei so schwer verletzt worden, dass sie wenig später in einem Krankenhaus starb.