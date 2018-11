Bayern weiter auf Kurs Achtelfinale: Sieg über Athen

München - Der FC Bayern München hat mit einem 2:0 -Erfolg über AEK Athen die Tür zum Achtelfinale der Champions League ganz weit aufgestoßen. Beide Treffer für den deutschen Meister erzielte Robert Lewandowski. Nach 31 Minuten war er per Foulelfmeter erfolgreich. In der 71. Minute lupfte der Torjäger den Ball nach Eckball von Joshua Kimmich mit der Fußspitze über die Linie. Es waren die Treffer drei und vier von Lewandowski in dieser Saison der Königsklasse. Die Bayern führen nun zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde mit zehn Punkten die Tabelle der Gruppe E an.