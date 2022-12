Sehen Sie im Video: Bedrohliche Bilder — Hai präsentiert sein spektakuläres Gebiss.





Viele Menschen fürchten sich vor Haien und das obwohl die Tiere gar nicht als aggressiv gelten.

Ein Grund für die verbreitete Angst vor den gefährlich anmutenden Fischen ist wohl ihr bedrohliches Aussehen.

Denn Haie besitzen ein durchaus beängstigendes Gebiss.

Besonders deutlich wird das in einem Video, das von einem Taucher vor der australischen Küste in New South Wales aufgenommen wurde.

Zu sehen: Ein Sandtiger-Hai der dem Taucher sehr nahe kommt und seine gefährlichste Waffe präsentiert: sein wirklich spektakuläres Gebiss, das der Hai hier auszufahren scheint.

Das bis zu drei Meter große Raubtier hält sich gerne in Küstennähe auf und ist üblicherweise für den Menschen nicht gefährlich.

Bedrohlich aussehen tut das Gebiss aber allemal.

