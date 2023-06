Fast 1500 Menschen verloren im eisigen Atlantik ihr Leben, nachdem die "Titanic" einen Eisberg gerammt hatte. Ihr Schicksal bewegt auch über 100 Jahre danach, weil nicht bloß ein Schiff versank, sondern der Glaube an die Unbezwingbarkeit der Technik

von Cornelia Fuchs Sie stellen dar, was von der Titanic übrig blieb, und wurden für viel Geld noch Jahre später versteigert. Erinnerungsstücke an die Menschen, die den Untergang überlebten oder dabei starben. Für die einen verkörpern sie den "Titanic"-Mythos, für die anderen sind sie Geschäftemacherei.

Die Todesschreie haben ihm für den Rest des Lebens den Schlaf geraubt. Adolphe Saalfeld, Parfümeur und Lebemann, saß in der Nacht des 15. April 1912 auf einer der Bänke im Rettungsboot Nummer drei, über ihm der klare Sternenhimmel, unter ihm die spiegelglatte See und vor ihm die "Titanic", leckgeschlagen und dem Untergang geweiht. Mehr als 1500 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Schiff. Verzweifelt versuchten sie, dem aufsteigenden Wasser und dann, an Reling oder Bordwände geklammert, dem sicheren Fall ins eiskalte Wasser zu entkommen. Bei minus zwei Grad Wassertemperatur stirbt ein Mensch innerhalb von Minuten.

Adolphe Saalfeld, damals 47 Jahre alt, war einer der Glücklichen in dieser Nacht. Und damit begann sein Unglück.