Die ägyptische Fruchtfledermaus ist für die Wissenschaftler von der Universität in Tel Aviv in Israel ein faszinierendes Tier. Bei den kleinen Säugetieren, so haben die Forscher herausgefunden, geht die Liebe nämlich durch den Magen. Wer zusammen esse, der habe höchstwahrscheinlich auch zusammen Kinder, sagt Lee Harten von der Universität Tel Aviv: "Unsere wichtigste Erkenntnis war, dass die Männchen Essen für Sex verkaufen. Wir haben Wirte-Schmarotzer-Beziehungen. Die Weibchen kriegen ihr Essen immer vom gleichen Männchen und bringen später seine Jungen zur Welt." Ein Jahr lang beobachteten die Wissenschafter in Israel die Fledermäuse. Der Zusammenhang von gemeinsam essen und gemeinsam Kinder kriegen, sei so deutlich, dass sich daraus eine wissenschaftliche Hypothese ableiten lasse, sagte Harten. "Diese Essen für Sex-Hypothese hat es für Fledermäuse bisher nicht gegeben und auch sonst bei wenig Säugetieren. Normalerweise ist das von der Paarung getrennt. Hier sind wir ein Stück weiter und können sagen, es geht im gewissen Sinne um Essen gegen Gene." Die Beobachtungen zeigen, dass die Wechselwirkungen mit der Nahrungssuche viele Wochen vor der Paarung beginnen. Im Laufe der Zeit intensivieren die Weibchen die Beziehung mit bestimmten Männchen, bevor sie sich schließlich mit einem von ihnen paaren. DNA-Test, die mit den Fledermaus-Kindern durchgeführt wurden, bestätigen die Hypothese.