Am Montagnachmittag sind zwei S-Bahnen im Landkreis München zusammengestoßen. Dabei soll ein Fahrgast ums Leben gekommen und mehrere Personen verletzt worden sein.

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei S-Bahnen bei München ist nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte ein Fahrgast ums Leben gekommen. 14 weitere Menschen wurden verletzt. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf die Polizei über rund 30 Verletzte berichtet. Laut Informationen der "Bild" sollen sich in beiden Zügen etwa 95 Fahrgäste befunden haben.

Die Bahnen stießen nach Angaben eines Polizeisprechers gegen 16.40 Uhr im Bereich des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn zusammen. Die Ursache sei noch völlig unklar. Die Ermittlungen dazu liefen noch, sagte der Sprecher. Auch die Identität des tödlich verletzten Opfers stand zunächst nicht fest. Es soll sich allerdings um einen Fahrgast handeln. Die Fahrgäste wurden aus den Zügen geborgen. Ein Großteil von ihnen wurde zur weiteren Betreuung ins Kloster Schäftlarn gebracht. Wie die "Bild" zudem berichtet, soll ein Waggon der S-Bahnen durch die Wucht beim Aufprall von den Rädern geschleudert worden sein. Angaben eines Polizeisprechers zufolge ist eienr der Züge wohl entgleist, beide Bahnen stünden aber noch aufrecht.

Rettungskräfte vor Ort

Der Bahnhof, bei dem sich der Unfall ereignete, liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen. Die Deutsche Bahn (DB) hatte als Betreiber der S-Bahn zunächst per Twitter mitgeteilt, dass in dem Bereich zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn "Gegenstände auf der Strecke" seien. Die Strecke wurde demnach gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Einem Bericht des "Münchener Merkurs" zufolge soll die S-Bahn in Richtung Wolfratshausen kurz vor einer Kurve gewesen sein, bevor sie in Sichtweite des Bahnhofs Schäftlarn kam. Unklar ist bisher, warum die S-Bahn in Richtung München bereits losgefahren war. Es kam zum Zusammenstoß. Fahrgäste berichten, dass die Menschen nach einem lauten Knall von den Sitzen geschleudert wurden.

Die Feuerwehr ist laut Polizeiangaben im Einsatz, zudem kümmern sich Rettungsdienste vor Ort um Verletzte und Menschen, die unter Schock stehen. Für die Bergungsarbeiten und die Ermittlungen waren rund 130 Prolizisten im Einsatz. In einem Gasthof hat die Polizei nach Informationen des Blattes ein Notfallzentrum eingerichtet. 80 weitere Fahrgäste würden medizinisch untersucht, sagte der Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums, Andreas Franken, am Abend. Der Großeinsatz dauert an. Unterdessen wandte sich der Chef der S-Bahn München an die Betroffenen: "Den Angehörigen der Unfallopfer gehört unser tiefes Mitgefühl. Den Verletzten wünschen wir eine baldige und vollständige Genesung."

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sei es bereits im August 2021 an der Stelle beinahe zu einem Zwischenfall gekommen. Damals seien zwei S-Bahnen auf der eingleisigen Strecke aufeinander zugefahren. Allerdings konnten beide Lokführer rechtzeitig bremsen und eine Kollision verhindern.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich nach dem S-Bahn-Unglück tief betroffen geäußert. "Das sind schreckliche Nachrichten", schrieb Söder am Montagabend auf Twitter. "Wir trauern mit den Angehörigen und wünschen allen Verletzten des S-Bahn-Unglücks schnelle Genesung." Söder fügte hinzu: "Danke an all die Rettungskräfte für ihren schnellen Einsatz."