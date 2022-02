Am Montagnachmittag sind zwei S-Bahnen im Landkreis München zusammengestoßen. Dabei soll ein Fahrgast ums Leben gekommen und mehrere Personen verletzt worden sein.

Bei einem Zusammenstoß von zwei S-Bahnen bei München ist nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte ein Fahrgast ums Leben gekommen und 14 weitere Menschen sind verletzt worden. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf die Polizei über rund 30 Verletzte berichtet.

Die Bahnen stießen nach Angaben eines Polizeisprechers gegen 16.40 Uhr im Bereich des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn zusammen. Die Ursache sei noch völlig unklar. Die Ermittlungen dazu liefen noch, sagte der Sprecher. Auch die Identität des tödlich verletzten Opfers stand zunächst nicht fest.

Rettungskräfte vor Ort

Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen. Die Deutsche Bahn (DB) hatte als Betreiber der S-Bahn zunächst per Twitter mitgeteilt, dass in dem Bereich zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn "Gegenstände auf der Strecke" seien. Die Strecke wurde demnach gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Einem Bericht des "Münchener Merkurs" zufolge soll die S-Bahn in Richtung Wolfratshausen kurz vor einer Kurve gewesen sein, bevor sie in Sichtweite des Bahnhofs Schäftlarn kam. Unklar ist bisher, warum die S-Bahn in Richtung München bereits losgefahren war. Es kam zum Zusammenstoß. Fahrgäste berichten, dass die Menschen nach einem lauten Knall von den Sitzen geschleudert wurden.

Die Feuerwehr ist laut Polizeiangaben im Einsatz, zudem kümmern sich Rettungsdienste vor Ort um Verletzte und Menschen, die unter Schock stehen. In einem Gasthof hat die Polizei nach Informationen des Blattes ein Notfallzentrum eingerichtet. Der Großeinsatz dauert an.