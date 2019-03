Bei Schneeschuhtour vermisster Hund nach drei Wochen zurück

Weißbach an der Alpenstraße - Ein Hund, der vor drei Wochen bei einer Schneeschuhtour verschwunden war, ist lebendig gefunden worden. Abgemagert nahm ihn seine Besitzerin im bayerischen Weißbach an der Alpenstraße in Empfang. Die Frau hatte ihren Mischlingsrüden «Teddy» nach einer Schneeschuhtour am 16. Februar auf das Ristfeuchthorn als vermisst gemeldet und die Bergwacht um Hilfe gebeten. In der Nacht wurde der Hund erstmals wieder gesehen. Von der Bergwacht verständigt, machte sich die Besitzerin nach Weißbach an der Alpenstraße auf. Dort nahm sie «Teddy» in Empfang.