In der Seine wurde ein Belugawal gesichtet. Der Meeressäuger ist hier keineswegs heimisch. Nach Angaben der französischen Behörden ist sein Gesundheitszustand besorgniserregend. Versuche, den Wal zurück zur Mündung der Seine zu leiten, waren bisher erfolglos.

Eigentlich leben Belugawale in kalten arktischen Gewässern. Doch einer der Meeressäuger hat sich jetzt in die Seine in Frankreich verirrt. Nach einer ersten Sichtung am Dienstag ist der Wal inzwischen die Seine hinaufgeschwommen und hatte am Donnerstag eine Schleuse etwa 70 Kilometer vor Paris erreicht.

Der Gesundheitszustand des in der Seine gesichteten Belugawals ist nach Angaben der französischen Behörden besorgniserregend. Der Meeressäuger sei "abgemagert" und leide offenbar unter Hautveränderungen, teilte die Präfektur des zur Normandie gehörenden Departements Eure am Donnerstagabend mit.

"Die Umgebung ist nicht sehr einladend für den Beluga"

Französische Rettungskräfte und Experten seien schnell zur Stelle gewesen und hätten den Wal den ganzen Tag über genau im Auge behalten, hieß es aus der Präfektur. Der Säuger habe "sehr wenig Zeit an der Oberfläche verbracht" und scheine eine "gute" Lungenkapazität zu haben, sagte Gerard Mauger, stellvertretender Leiter der französischen Forschungsgruppe für Meeressäuger (GEEC). Versuche, den Wal zurück zur Mündung der Seine zu leiten, waren seinen Angaben zufolge aber bisher erfolglos.

Ein Mitglied der Feuerwehr schaut sich in Saint-Pierre-la-Garenne in der Normandie eine Drohnenaufnahme des Belugawals in der Seine an © Pascal Rossignol / Reuters

Lamya Essemlali, Leiterin der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd, kündigte an, Mitarbeiter mit Drohnen zur Seine zu schicken, um den Wal leichter lokalisieren zu können. "Die Umgebung ist nicht sehr einladend für den Beluga", sagte sie. Die Seine sei sehr verschmutzt und laut – und Wale seien "extrem lärmempfindlich".

So weit nach Süden wagen sich Belugawale selten

Normalerweise leben Belugawale, die wegen ihrer Hautfarbe auch Weißwale genannt werden, in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas. Zwar verlassen sie auf der Suche nach Futter im Herbst die Arktis, doch so weit nach Süden wagen sie sich nur selten. Die Behörden von Eure gehen davon aus, dass der Wal in der Seine von seiner Gruppe getrennt wurde. Erwachsene Belugawale können bis zu vier Meter lang werden und eine Weile im Süßwasser überleben.

Meeresschutz Die Schönheit der Korallenriffe – und wie wir sie retten können 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Putzergarnelen haben im Maul von Juwelenzackenbarschen nichts zu befürchten, denn sie reinigen es zu seinem Vorteil von Futterresten. Die Korallenbarsche selbst haben den Menschen zu fürchten, der sie in großer Zahl mit Netzen aus dem Meer fischt Mehr

Im Mai war ein Schwertwal in der Seine zwischen der Hafenstadt Le Havre und Rouen verendet. Das Tier war in dem Fluss gestrandet, der auf dem Weg zum Ärmelkanal auch durch die französische Hauptstadt Paris fließt. Alle Versuche, es zurück zum Meer zu leiten, waren vergebens.