Berichte: May will erneut mehr Zeit für ihren Brexit-Deal

London - Die britische Premierministerin Theresa May will das Parlament in London Medienberichten zufolge noch einmal um mehr Zeit für Nachverhandlungen mit der EU zum Brexit bitten. May will spätestens am Mittwoch eine Erklärung im Parlament über den Stand der Verhandlungen abgeben. Am Donnerstag soll über das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Die Opposition wirft May vor, die Abgeordneten kurz vor dem Brexit-Datum in einer Friss-oder-stirb-Abstimmung zwischen ihrem Deal und einem No-Deal-Brexit wählen lassen zu wollen.