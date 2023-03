von Jacqueline Haddadian Bei seinem Konzert in Berlin holte Rapper Chris Brown einen Fan auf die Bühne. Allerdings konnte sie nicht die Hände von ihrem Handy lassen, sodass er es kurzerhand von der Bühne und in die Menge warf.

Es dürfte der Traum vieler Fans sein, von ihrem Idol auf die Bühne geholt zu werden – und dann auch noch einen Lapdance von ihm zu bekommen! Für eine junge Frau wurde das nun bei einem Konzert des Rappers Chris Brown am Mittwoch in Berlin Wirklichkeit.

Während der 33-Jährige auf der Bühne der Mercedes-Benz-Arena seinen Song "Take You Down" performte, setzte er die Frau auf einen Stuhl auf der Bühne. Er berührte sie, tanzte auf ihrem Schoß und mit seinen Backgroundtänzern um sie herum. Die Frau scheint sich sichtlich zu amüsieren und greift zu ihrem Handy, um den Moment festzuhalten.

Sänger wirft Handy ins Publikum – Fan ist schockiert

Das scheint Brown nicht zu gefallen. Er nimmt das Handy der Frau in die Hand und legt es ihr wieder auf den Schoß. Für einige Sekunden bleibt es dort liegen, ehe sie erneut das Handy zückt. Sie scheint sich selbst gerade zu filmen, als Brown sich ihr wieder nähert – und mit viel Schwung das Handy wegwirft. Das Handy fliegt in Richtung des jubelnden Publikums.

Der Frau schaut ihrem Handy sichtlich irritiert und geschockt hinterher. An dieser Stelle endet das Video eines anderen Fans, der die Szene mitgefilmt und auf Tiktok hochgeladen hatte. Wo genau das Handy in der Menge gelandet ist, ist nicht klar. Das Video geht viral und wird millionenfach geklickt.

"Wir lieben Happy Ends"

Der "Bild" zufolge soll Brown sich zu dem Vorfall auf Instagram zu dem Vorfall geäußert haben. In seiner Story hätte er geschrieben: "Fuck dat phone" (auf Deutsch: "Scheiß aufs Handy").

Anscheinend bekam die Frau ihr Handy später aber tatsächlich wieder: Auf Twitter teilt ein Nutzer nach dem Konzert zwei Fotos, auf denen die Frau mit ihrem Handy wiedervereint zu sehen ist. Dazu schreibt er: "Das Mädchen, dessen Handy von Chris Brown während Take Me Down ins Publikum geworfen wurde, weil sie es nicht weglegen wollte, bekam ihr Handy am Ende des Abends zurück. Wir lieben Happy Ends."

