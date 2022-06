Fahrzeug fährt in Berlin in Menschenmenge – ein Toter und mehrere Verletzte

Nahe Gedächtniskirche Fahrzeug fährt in Berlin in Menschenmenge – ein Toter und mehrere Verletzte

Schock in der Berliner Innenstadt: Ein Auto fährt in eine Personengruppe. Ein Mensch stirbt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

In der westlichen Berliner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge und ein Ladengeschäft gefahren. Dabei wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ein Mensch getötet, acht weitere Menschen wurden verletzt. Ob es sich bei der getöteten Person um einen Mann oder eine Frau handelt, teilte die Polizei zunächst zunächst nicht mit. Zunächst hatte die Feuerwehr von 30 Verletzten gesprochen. Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm ereignet haben. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw, sagte ein Polizeisprecher.

Berlin: Fahrer des Autos von Polizei festgenommen

Die Feuerwehr sei mit 60 Einsatzkräften vor Ort, teilte die Berliner Feuerwehr mit. Ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelt, ist derzeit unklar, schreibt die Polizei Berlin auf Twitter. Die Polizei hat den Fahrer inzwiscchen festgenommen. Das sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz vor Ort. Der Mann sei zunächst von Passanten festgehalten worden. Details zum Fahrer nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Er werde vernommen und es werde geprüft, ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder einen Verkehrsunfall handle, oder ob auch ein medizinischer Notfall in Betracht komme.

Cablitz, sagte: "Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt." Laut Feuerwehr lief vor Ort zunächst die Versorgung der Verletzten, die Polizei sprach von einem größeren Einsatz. Die Polizei hat das Areal großflächig abgesperrt. Es waren mehrere Krankenwagen und Polizeiautos vor Ort, wie eine Reporterin der Deutschen-Presse-Agentur berichtete. Nach Polizei-Angaben sind 130 Einsatzkräfte vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Damit wollen sich die Ermittler ein Gesamtbild von der Lage vor Ort machen, so ein Polizeisprecher. Auch ein Rettungshubschrauber war zu sehen.

Der Kleinwagen war in ein Geschäft gerast © Odd ANDERSEN / AFP

Der Autofahrer ist nach dem erstem Zusammenstoß mit Menschen noch fast 200 Meter weiter gefahren. Diese Strecke liegt zwischen der Straßenecke Kurfürstendamm, Rankestraße und Tauentzienstraße, wo das Auto in eine Menschengruppe fuhr und dann in eine Filiale der Parfümerie-Kette Douglas, in deren Schaufenster der Wagen zum Halten kam. Ob der Fahrer diese Strecke auf dem Gehweg oder auch auf der Straße zurücklegte, war zunächst unklar. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Auto um einen Renault-Kleinwagen. Nahe der Straßenecke Kurfürstendamm, Rankestraße und Tauentzienstraße lag nach dem Vorfall eine abgedeckte Leiche.

Auf einem Foto, das im Internet gepostet wurde, ist ein Pkw zu sehen, der im Schaufenster eines Geschäfts steht. Eine Sprecherin der Parfümerie-Kette Douglas bestätigte den Unfall. Es habe im Geschäft keine Verletzten gegeben.

An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

Innensenatorin: "Ich bin schockiert"

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat sich schockiert über den Vorfall mit einem Toten und mehreren Verletzten in der Nähe der Gedächtniskirche gezeigt. "Ich bin in der Lagezentrale und informiere mich laufend. Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei allen Betroffenen!", twitterte Spranger am Mittwoch. "Ich bin schockiert über den Vorfall in Charlottenburg."

Die Berliner Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, Hinweise, Fotos oder Videos an ein Hinweisportal zu übersenden.

Die Polizei bittet darum, keine Aufnahmen vom Ereignisort im Internet zu verbreiten.