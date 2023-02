Giffey nach Stimmabgabe: "Sozialdemokratie hat alles getan, damit diese Wahl gut vorbereitet ist"





HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. Franziska Giffey (SPD) amtierende Regierunden Bürgermeisterin von Berlin nach der Stimmabgabe: "Also, ich gehe erst mal mit dem guten Gefühl rein, dass die Sozialdemokratie alles getan hat, damit diese Wahl gut vorbereitet ist. Aber auch, damit wir für eine soziale und demokratische Stadt werben. Wir wollen gerne führende Kraft in dieser Stadt bleiben. Wir wollen dafür sorgen, dass das soziale, der wirtschaftliche Fortschritt und auch die ökologische Entwicklung zusammengedacht werden. Und wir wirklich die ganze Stadt im Blick haben. Dafür sind wir angetreten. Die Sozialdemokratie war extrem viel auf der Straße. Die Genossinnen und Genossen haben unheimlich viel geleistet in den letzten Tagen und Wochen. Das war ein sehr intensiver Wahlkampf. Und ich kann Ihnen heute sagen: Wir haben alles gegeben, was möglich war. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Wir wissen, dass sich viele Menschen in unserer Stadt gewünscht hätten, dass diese Wahl gar nicht hätte stattfinden müssen. Ich kann die Fehler, die damals passiert sind, nicht ungeschehen machen. Aber wir können jetzt dafür sorgen, dass das gut funktioniert. Und so wie ich es jetzt höre, ist der Verlauf in den Wahllokalen gut. Die Menschen kommen. Es ist ein sehr gutes Wahlwetter muss man sagen. Wir haben weder Eis noch Schnee, noch Regen. Und man kann das wunderbar mit einem Sonntagsspaziergang verbinden. Und insofern hoffen wir, dass wir einfach auch heute eine gute Wahlbeteiligung haben."

