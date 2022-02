Fahrkartenkontrolleure brechen Frau anscheinend den Finger – in einem bewegenden Video erzählt sie von dem Vorfall

Weil sie ihren Fahrschein zu spät löste, musste eine 31-Jährige eine Tram in Berlin verlassen. Die Situation eskaliert und ein Kontrolleur bricht ihr offenbar den Finger. Auf Instagram erzählt sie aufgelöst von dem Vorfall.

Die 31-jährige Yogalehrerin Juju Kim ist am 18. Januar 2022 gegen 17.30 Uhr mit einer Tram in Richtung Prenzlauer Berg unterwegs. Als sie einsteigt möchte sie in der App der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihr digitales Vierfahrtenticket aktivieren, wie sie dem Tagesspiegel erzählt.

Jedoch stürzt die App wiederholt ab, sodass sich die Entwertung ihres Ticket verzögert. Kurze Zeit später steigen zwei Fahrkartenkontrolleure zu. "Als sie kamen, hatte ich eins, aber sie wollten es nicht akzeptieren. Sie sagten, es sei zu spät. Das habe ich nicht verstanden. Sie sagten, ich solle die Bahn verlassen, aber ich wollte das nicht, denn ich hatte ja ein Ticket. Sie wurden richtig aggressiv und forderten mich erneut auf, die Bahn zu verlassen", erzählt die Yogalehrerin in einem emotionalen Video auf Instagram.

Kontrolleure werden handgreiflich und aggressiv

Tatsächlich müssen BVG-Tickets vor und nicht erst bei Fahrtantritt gelöst werden. In der App wird angezeigt, wann ein Ticket gekauft worden ist und bis zwei Minuten nach dem Kauf sogar, wie viele Sekunden seither vergangen sind. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Fahrgäste ihre digitalen Tickets erst beim Sichten von Kontrolleuren kaufen. "Wenn die App anzeigt 'vor einer Sekunde gekauft', dann stimmt da was nicht", sagt ein BVG-Sprecher der Berliner Morgenpost.

Nachdem sie auch der Tramfahrer zum Verlassen der Bahn auffordert, steigt Kim am Frankfurter Tor aus. "Die beiden Kontrolleure kamen hinterher und hielten mich von hinten und am Arm fest. Ich bat sie, mich nicht anzufassen. Sie schrieen mich an. Mein Arm tat richtig weg", sagt die 31-Jährige. Ein Zeuge filmt, wie Juju Kim versucht, sich loszureißen. Dabei soll einer der Männer Kims Finger verdreht und gebrochen haben.

Im Krankenhaus wird bei Juju Kim ein gebrochener Mittelfinger festgestellt sie muss operiert werden © Juju Kim / Instagram

Nach Kontrolle durch BVG: Fake-Polizisten setzen Kim unter Druck

Anschließend sollen sich, so Kim, zwei Männer als Zivilpolizisten ausgegeben haben. Sie hätten Kim dazu aufgefordert, sich auszuweisen und eine Strafe zu bezahlen. "Als die echte Polizei kam, rannten die beiden Typen weg", sagt sie. Die Beamten riefen einen Rettungswagen, der Kim mitnahm. Im Krankenhaus wurde bei ihr anschließend ein Spinalbruch festgestellt und dass ihr Mittelfinger operiert werden muss. "Ich muss den Finger sechs Wochen stillhalten und kann währenddessen keine Yogastunden geben. Es gibt auch keine Garantie, dass die Hand wieder komplett wiederhergestellt sein wird", sagt Kim. Eventuell könne in sechs Wochen eine weitere Operation nötig sein.

Die Pressestelle der Polizei hat den Einsatz mehreren Medien gegenüber bestätigt. "Eine 31-Jährige hat Anzeige gegen zwei Kontrolleure erstattet. Auch die zwei Männer haben die Frau wegen Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen dauern an", sagt eine Polizei-Sprecherin zur BZ.

Kontrolle in Berlin: "Der BVG-Slogan lautet 'Weil wir dich lieben'. Bitte zeigt das in eurem Handeln, nicht nur mit Worten"

In dem Video schildert Kim weinend den Vorfall auf Instagram. Die 31-Jährige fordert, dass die BVG Verantwortung übernehmen soll und ihre Kontrolleure zu einem respektvollen Umgang mit Menschen anzuhalten. Das Video endet mit den Worten: "Der BVG-Slogan lautet 'Weil wir dich lieben'. Bitte zeigt das in eurem Handeln, nicht nur mit Worten."

